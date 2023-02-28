Дружина співака розповіла, що з ним сталося.

Український співак Віктор Павлік залишився без брів. Його дружина Катя Репяхова вже розповіла про це в Instagram.

Вона зазначила, що не хотіла показувати чоловіка у соціальних мережах. Проте цей інцидент змусив її зробити виключення.

За словами Репяхової, усе сталося випадково. Павлік вирішив поголитися, а потім переплутав насадки та позбавив себе одразу обох брів. Результат інциденту Репяхова показала на фото.

Відео дня

"Він таке учудив в Буковелі. Спочатку взагалі не хотіла вам розповідати... Переплутав насадки на машинці (недобачив). Старість - не радість", - написала дружина Павліка.

На фото співак дійсно позує без брів. Втім, як помітно по його посмішці, Павліка це ніяк не засмутило. Навпаки, кумедний інцидент його розвеселив. Проте сам співак поки що ніяк не прокоментував свій новий образ.

Нагадаємо, раніше дружину Павліка сильно захейтили. Репяхова сфотографувалася у білизні, за що коментатори навіть назвали її актрисою фільмів для дорослих.

Вас також можуть зацікавити новини: