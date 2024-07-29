Жінка замилувала кадрами з обраницею.

Старша донька відомої української продюсерки Олени Мозгової – 30-річна Зоя – зробила камінг-аут. Вона показала свою обраницю та зізналася їй у коханні.

Вперше про свою нетрадиційну орієнтацію Зоя вирішила повідомити в Instagram. Вона опублікувала кадри зі своєю дівчиною Юлією. На відео жінки ніжно обіймаються та цілуються на тлі неймовірних краєвидів. Закохані вирушили на відпочинок до Швейцарії.

У підписі до фото Зоя зізналася, що в неї нетрадиційна сексуальна орієнтація. Жінка подякувала коханій за їхні стосунки та за те, що вона дарує їй відчуття затишку і дому. Донька Мозгової не приховує, що зізнання було складним для неї, але зараз вона щаслива, що наважилася на це.

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"Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб розділити велику радість життя та зробити камінг-аут. Моє серце наповнене коханням, дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині. За чудове життя, нашу родину, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя у внутрішній світ. Це може здатися банальним, але інколи найпростіші речі, як-от відкритися та поділитися тим, що всередині, спочатку є найважчими, але потім стають найпрекраснішими. Займайтеся коханням, а не війною!" – підкреслила Зоя.

Нагадаємо, раніше продюсер "Голосу країни" та "Танців з зірками" Володимир Завадюк зробив камінг-аут. Він розповів про свого обранця.

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