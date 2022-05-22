Саме на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра картини.

У суботу, 21 травня, на Каннському кінофестивалі презентували кінострічку українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір". Після прем'єри глядачі близько 6 хвилин аплодували. Такі тривалі овації - рекорд у Каннах.

Про це сказано на офіційній сторінці фільму "Памфір" у Facebook.

"Рекордні 6+ хвилин післяпрем'єрних овацій для фільму "Памфір"у програмі Quinzaine des Réalisateurs ("Двотижневик режисерів") на Каннському кінофестивалі. І це не слова нашої команди. Дякуємо всім співпродюсерам з чотирьох країн - України, Польщі, Франції та Чилі. І першим глядачам, завдяки емоціям яких, команда фільму не змогла втриматися від сліз розчулення. Ці оплески і вдячність присвячені Україні! Все буде Україна!",- сказано в повідомленні.

Команда фільму зазначила, що дані оплески адресовані Україні.

Зазначимо, "Памфір" - це фільм спільного виробництва України, Франції, Польщі та Чилі. У центрі сюжету історія чоловіка з Прикарпаття, перед яким постав вибір - або чесне, але бідне життя, або можливість заробити багато грошей "темним шляхом".

Нагадаємо, названі топ-5 душевних фільмів для гарного настрою.

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