Письменник не перестає підтримувати нашу країну.

Відомий письменник Стівен Кінг нагадав світові про Україну. "Король жахів", який написав понад 200 творів, підтримує нашу країну і виступає проти повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Кінг регулярно пише про війну у своєму Twitter, на цей раз він закликав світ не слухати тих, хто намагається залишити позаду думки про Україну. Письменник просить людей пам'ятати про нашу країну.

"Збережіть Україну в своїх серцях і думках. Не підтримуйте умиротворювачів, які хочуть залишати їх позаду", - написав Стівен Кінг.

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У коментарях українці дякують письменнику. Вони відзначають, що подібні дописи дуже важливі, адже повномасштабна війна триває вже понад рік, багато хто почав забувати про те, що РФ продовжує бомбити мирні міста і вбивати українців. Користувачі пишуть:

"Дякую, українці вам вдячні"

"Світ пам'ятає, російські злочини не повинні залишитися безкарними"

"Сил Україні, сил військовим, які мужньо протистоять агресії Путіна!".

Що Кінг говорить про Україну

Письменник підтримав Україну і виступив проти російської агресії відразу ж, 24 лютого 2022 року Кінг заявив, що він не видаватиме книги в РФ. Він регулярно нагадує світові про Україну і прямо говорить, що всім варто розуміти, хто стоїть за повномасштабною війною - Росія і Путін.

Напередодні Нового року Кінг ділився своїм єдиним бажанням. Письменник не приховував, що єдине, про що він мріє - мир в Україні.

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