Знаменитість з початку повномасштабної війни підтримує нашу країну, кажучи про те, що Росія - агресор і терорист.

Знаменитий американський письменник Стівен Кінг озвучив своє головне новорічне бажання в цьому році. У своєму Twitter-акаунті він коротко відповів на питання про те, чого хотів би в 2023: "Миру в Україні".

Як Стівен Кінг підтримує Україну

Відразу після 24 лютого письменник заявив, що припиняє видавати книги в РФ.

Також у своєму Twitter-блозі він поділився фото у футболці з написом "Я з Україною" ("I stand with Ukraine").

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"Зазвичай я не публікую свої фотографії, але сьогоднішній день – виняток", - прокоментував Кінг свій знімок у патріотичній українській футболці.

Також письменник заявив, що Росія - агресор, і про це повинен знати весь світ.

"Це путінська війна. Жінки і діти гинуть від його рук...", - висловився "король жахів".

Восени цього року Стівен Кінг прокоментував вибух на Кримському мосту. Тоді росіяни звинуватили Україну в "тероризмі".

"Після дев'яти місяців вбивств і в багатьох випадках тортур цивільних, після знищення цілих міст росіяни називають підрив моста "тероризмом". Це просто еб*ний ідіотизм", - обурився 75-річний американець.

Нагадаємо, з'явився фейк про візит Стівена Кінга в Київ.

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