Йому вставили протез замість тазостегнового суглоба.

Ще в 1997 році відомий письменник Стівен Кінг потрапив у ДТП. Тоді його збила машина, а в результаті зіткнення він відлетів на кілька метрів. Через це Кінг отримав багато травм. Ще в той час йому зробили п'ять операцій, потім була тривала реабілітація.

Через багато років його права нога і зовсім відмовила. Тому було ухвалено рішення провести ще одну операцію.

"Мені зробили операцію по заміні тазостегнового суглоба. Моя права нога, яка постраждала влітку 1999 року в аварії, нарешті відмовила", - додав Кінг.

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Варто відзначити, що замість тазостегнового суглоба йому вставили імплант. Зараз він не може нормально сидіти. Потрібна реабілітація.

До слова, в 1997 році Кінг хотів викупити машину, яка його тоді збила. Однак не встиг. Він мріяв після реабілітації розбити її бейсбольною битою, але її просто розчавили на звалищі.

Чим відомий Стівен Кінг

Стівен Кінг - американський письменник, який отримав звання "Король жахів". Найпопулярніші його книги - "Воно", "Сяйво", "Зелена миля", "Кладовище домашніх тварин" та інші.

Крім того, у березні 2022 року Стівен ухвалив рішення відмовитися перевидаватися в Росії через її вторгнення в Україну.

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