Вікторія Смеюха розповіла, як потрапила до лікарні.

Українська співачка, екс-учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха в програмі "Діти проти зірок" зізналася, що одного разу її госпіталізували через виснажливі тренування.

З дитинства дівчина займалася спортом. Починала вона заняття без тренера і часом доводила себе до такої знемоги, що навіть не встигала відпочивати. В результаті її самопочуття погіршилося, у неї почалися моторошні головні болі і внутрішньочерепний тиск.

"Поки однокласниці ходили з пивом і сигаретами, я проводила час в тренажерному залі. Займалася без тренера. Сама вирішила, що мені необхідно 3-4 години качати м'язи. По 150 разів відтискалася від підлоги, 100 разів присідала і 100 разів качала прес. Такі виснажливі тренування призвели до страшного головного болю і внутрішньочерепного тиску. Мене забрали в лікарню під крапельницю", - розповіла Вікторія.

Також співачка зізналася, що тоді через хворобу Її навіть відсторонили від складання іспитів.

Читайте також Через два роки: Горбунов хоче доньку від Осадчої (фото) Хто така Вікторія Смеюха

Вікторію до зміни імені звали Катерина Смеюха, у неї контральто - низький жіночий голос. У 2005 році Вікторія брала участь у вокальному телепроекті "Шанс", після виступала як сольна співачка під псевдонімом Кайра.

З 2006 по 2021 року дівчина виступала в групі "НеАнгели" разом зі Славою Камінською. Після розпаду групи Смеюха знову вирушила в сольне плавання і вже встигла випустити перший кліп.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич