Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка 15 червня потрапила у ДТП, злякала мережу величезними синцями на обличчі. Зірка "1+1" показала наслідки аварії та розповіла, що вже сьогодні вона планує повернутися до роботи.
Фото синців ведуча опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Соломія Вітвіцька повідомила, що після аварії вона проходить реабілітацію на Закарпатському курорті. На фото ведуча виглядає веселою, попри синці та значні зміни у своїй зовнішності. Під очами зірки з'явились темні кола, пошкодження видно навіть на лобі Вітвіцької.
"Планую до Києва і вже о 16:45 та 19:30 вести ТСН. Як вважаєте - наші гримери впораються?" - написала ведуча телеканалу "1+1".
Користувачі мережі співчувають зірці. У коментарях фанати пишуть, що синці виглядають лячно. "Який жах", "боже, тримайтеся", "все буде добре", "одужуйте", "який же страшний удар був, нехай час лікує", - підтримують Соломію Вітвіцьку шанувальники.
Свою підтримку висловили і зірки:
- "Жахливо! Одужуй! Гримери зроблять з тебе лялю, не сумніваюсь!" - написав Ігор Кондратюк;
- "Бережи себе і своє здоров'я!" - пише Олена Мозгова;
- "Сонечко, ти для мене приклад стійкості духу!" - підтримав ведучу Влад Дарвін;
- "Соломіє. Дякуємо Богу що жива! Все інше - це деталі! Я в шоці, якщо чесно" - написала Марія Бурмака.
Ольга Сумська порадила ведучій робити маски з лікувальним кремом, а деякі користувачі радили зірці відвідати неонатолога. Соломія Вітвіцька заспокоїла усіх, хто переймався за її стан, та розповіла, що наразі її здоров'ю нічого не загрожує.
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