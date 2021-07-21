Ведуча сподівається, що гримери зможуть приховати жахливі наслідки аварії, а відомі артисти як можуть підтримують зірку "1+1" у коментарях.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка 15 червня потрапила у ДТП, злякала мережу величезними синцями на обличчі. Зірка "1+1" показала наслідки аварії та розповіла, що вже сьогодні вона планує повернутися до роботи.

Фото синців ведуча опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Соломія Вітвіцька повідомила, що після аварії вона проходить реабілітацію на Закарпатському курорті. На фото ведуча виглядає веселою, попри синці та значні зміни у своїй зовнішності. Під очами зірки з'явились темні кола, пошкодження видно навіть на лобі Вітвіцької.

"Планую до Києва і вже о 16:45 та 19:30 вести ТСН. Як вважаєте - наші гримери впораються?" - написала ведуча телеканалу "1+1".

Користувачі мережі співчувають зірці. У коментарях фанати пишуть, що синці виглядають лячно. "Який жах", "боже, тримайтеся", "все буде добре", "одужуйте", "який же страшний удар був, нехай час лікує", - підтримують Соломію Вітвіцьку шанувальники.

Свою підтримку висловили і зірки:

"Жахливо! Одужуй! Гримери зроблять з тебе лялю, не сумніваюсь!" - написав Ігор Кондратюк;

"Бережи себе і своє здоров'я!" - пише Олена Мозгова;

"Сонечко, ти для мене приклад стійкості духу!" - підтримав ведучу Влад Дарвін;

"Соломіє. Дякуємо Богу що жива! Все інше - це деталі! Я в шоці, якщо чесно" - написала Марія Бурмака.

Ольга Сумська порадила ведучій робити маски з лікувальним кремом, а деякі користувачі радили зірці відвідати неонатолога. Соломія Вітвіцька заспокоїла усіх, хто переймався за її стан, та розповіла, що наразі її здоров'ю нічого не загрожує.

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Автор: Поліна Кузенко