Вітвіцька вже повернулася на роботу та провела прямий ефір.

Зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка вночі потрапила в аварію у Києві, показала, який має вигляд після дорожньо-транспортної події.

На щастя, у момент зіткнення знаменитість перебувала на задньому сидінні авто, тому не отримала серйозних травм. Із ушкоджень у Соломії ґуля на лобі через те, що вона вдарилася головою об сидіння.

Вітвіцька вже повернулася на роботу та провела прямий ефір.

У сторіз свого фотоблогу вона показала, як вправно її загримували. Також ведуча подякувала прихильникам за підтримку.

"Дякую, що хвилюєтеся, дякую, що пишете та підтримуєте. Дівчата замалювали мені гулю на чолі і будемо вести ТСН", – заспокоїла зірка фоловерів.

Соломія Вітвіцька - ДТП, в яку потрапила ведуча ТСН

Аварія сталася вночі на вулиці Набережно-Рибальська в Києві. Мікроавтобус, у якому перебувала телеведуча, врізався у вантажівку, що різко перед ним загальмувала.

За кермом була подруга зірки "1+1", вона отримала перелом ноги. У момент зіткнення Вітвіцька перебувала на задньому сидінні та вдарилася головою об сидіння. Їх госпіталізували.

Стан Вітвіцької не викликає занепокоєння у лікарів. Однак, вона все ж пройшла обстеження та зробила МРТ.

За даними Telegram-каналу dtp.kiev.ua, в аварії водії вантажівки і мікроавтобуса звинувачують скутериста, який створив аварійну ситуацію. Утім, він свою провину заперечує.

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Автор: Денис Прядко