Особистість свого коханого вона не розкрила, зате зазначила, що дуже щаслива.

Відомий кулінар і суддя проекту "МастерШеф" Ольга Мартиновська зазвичай приховує своє особисте життя. Однак зараз вона зважилася розкрити трохи деталей.

В інтерв'ю Аліні Доротюк вона розповіла, що місяць тому почала будувати стосунки з чоловіком, який так само пов'язаний з ресторанним бізнесом.

За словами Мартиновської, це перший за останні роки випадок, коли і її кохають, і вона. Тому що, як каже телезірка, найчастіше відбувається так, що в стосунках кохає хтось один.

"Зараз я закохалася. Це стосунки, в яких мене дуже люблять. Я губу не розкочую, тому що я прагматична дівчина - у мене є сім'я, дитина, графік, робота. Ці стосунки не вписувалися в мої плани, але я вперше відчула, як класно, коли тебе дуже люблять і ти любиш", - каже Мартиновська.

Крім того, вона розвіяла всі чутки щодо роману з Володимиром Ярославським.

"Ми з ним підписали договір, що секс ніяк не повинен вплинути на нашу дружбу. Тому що зараз дуже складно знайти друга і утримати його. Тому ми цінуємо нашу дружбу", - додала Ольга.

Нагадаємо, раніше Ольга Мартиновська з "МастерШеф" розповіла про брата з РФ, який воює на боці окупантів.

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