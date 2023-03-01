Актриса показала театр, в який регулярно приїжджала виступати до війни.

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська побувала в Харкові. До повномасштабної війни вона регулярно бувала тут з виставами. Сьогодні місто перебуває під майже безперервними обстрілами з боку росіян. У себе в Instagram Сумська показала кілька знімків.

Одна з фотографій була зроблена на площі Свободи, де зірка особисто побачила зруйновану будівлю міськради - туди ще на початку великої війни прилетіла російська ракета. Також вона сфотографувалася біля будівлі театру - вона теж пошкоджена.

"Рідний, незламний Харків! Нарешті! Боже, як ми скучили", - написала Сумська.

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Відзначимо, що зараз Ольга Сумська приїхала до Харкова разом зі своїми колегами, щоб виступити в театрі.

Що Ольга Сумська робить під час війни

Артистка, як і багато інших зірок, користується своєю популярністю - у себе в Instagram-блозі вона публікує важливі новини, закликає шанувальників правильно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також розповідає, як виживає в умовах відключення світла. Крім того Сумська їздить з виступами з благодійною метою.

Нагадаємо, Ольга Сумська розридалася в прямому ефірі через доньку в Росії.

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