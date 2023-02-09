Актриса розповіла, як вони підтримують зв'язок.

Українська актриса Ольга Сумська в ефірі телеканалу "Дом" розповіла про свою дочку Антоніну Паперну, яка разом зі своїми дітьми живе в Росії.

За її словами, для неї це страшний материнський біль, адже Антоніна не може виїхати з Москви, а сама вона нічого не може з цим зробити. Сумська не бачила свою дочку і онуків вже понад рік. Вони лише телефонують одна одній, але контролюють кожне слово, оскільки в Росії прослуховують телефони.

Розповідаючи про це, Ольга В'ячеславівна не змогла стримати сліз. Її захлеснули емоції, з якими їй довелося справлятися в прямому ефірі.

"Я просто дивлюся на онуків, як вони ростуть. Я їх не бачила вже рік, і ми так телефоном просто спілкуємося. Я їм читаю українські казки. У них няня з Харкова. Вона теж їм читає українською. Так що ми надолужимо хоча б так", – поділилася актриса.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла, чи відправлять її зятя-росіянина на війну.

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