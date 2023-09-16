Психолог Роман Свечкоренко, який був фаворитом Злати Огнєвіч на шоу "Холостячка-2", переніс операцію. Блогеру пересадили волосся, а перед цим йому довелося поголити голову.
Після операції Свечкоренко був здивований, коли себе побачив. Його голова почервоніла та ніби набрякла. Втім, його це лише розвеселило.
Він записав жартівливе відео, у якому показав, який нині має вигляд. Його знімала дружина, яка не приховувала емоцій. Вона назвала блогера "надутим ельфом" та сміялася, а сам чоловік назвав ситуацію "мемом".
У коментарях фани зізналися, що Свечкоренко налякав їх своїм виглядом. Знайшлися й ті, хто пожартував з блогера. Також коментатори пишуть:
- "Добре, що ви поголились і зробили пересадку після одруження, бо зараз було б важче знайти кохання"
- "Я аж налякалась"
- "Історія про те, як я розлюбила колишнього"
- "Дуже жахливо, не можна так людей лякати. Але волосся - не зуби, відросте"
- "Дуже смішно, швидкої вам реабілітації".
Роман Свечкоренко після операції - відео
Нагадаємо, Свечкоренко одружився зовсім нещодавно. Його обраницею стала дівчина, яку називають копією Злати Огнєвіч.