Актор підтримує нашу країну ще з часів початку повномасштабного вторгнення.

Відомий валлійський актор і співак Люк Еванс, який прославився завдяки фільму "Дракула", записав звернення до українського народу. Ролик був опублікований в Telegram-каналі платформи United24.

Знаменитість вкотре висловив свою підтримку, а також зауважив, що українці сьогодні всьому світу демонструють свою силу і єдність.

Люк Еванс підкреслив, що через рік з початку повномасштабної війни світ не забуває про те, які звірства і кровопролиття відбуваються з вини росіян.

Відео дня

"Ви - наші брати і сестри. І хоча я далеко, я хочу, щоб ви знали, що я підтримую всіх вас. Ви не одні. Ми про вас не забули. Світ про вас не забув. Будь ласка, тримайтеся, і знайте, що ми поруч, і молимося, щоб це закінчилося", - сказав Еванс.

Хто такий Люк Еванс і чим він прославився

Еванс - 43-річний валлійський актор і співак. Всесвітня слава прийшла до нього після ролі лучника Барда в другій і третій частині трилогії Пітера Джексона про хоббіта. У 2013 році він зіграв головну роль у шостій частині фільму "Форсаж", а рік по тому став головним героєм фільму "Дракула".

У 2017 році Люк нагадав про себе ще однією роллю, на цей раз в мультфільмі. Йому дісталася роль Гастона в рімейку "Красуня і чудовисько" від Disney.

Люк Еванс одразу після початку повномасштабної війни в Україні дав зрозуміти - він підтримує нашу країну. У своєму блозі він неодноразово публікував інформацію про злочини Росії.

Нагадаємо, зірка Marvel зачитав вірш Жадана про війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: