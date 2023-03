Том Хіддлстон взяв участь у благодійному заході.

Англійський актор і продюсер Том Хіддлстон, який прославився за фільмами Marvel, зачитав на благодійному вечорі в Лондоні вірш українського поета Сергія Жадана зі збірки "Антена" 2018 року.

Про це повідомив Telegram-канал DTF Magazine і опублікував відео. Повідомляється, що благодійний захід "Поезія на кожен день року" (Poetry for Every Day of the Year) відбувся 17 березня в Королівському національному театрі Великої Британії.

Метою було зібрати кошти на гуманітарні потреби України. Крім Хіддлстона в ініціативі взяли участь актори Ейса Баттерфілд, Кейт Флітвуд, Сопе Дірісу і Дарія Плахтій.

Відео дня

Хто такий Том Хіддлстон

42-річний англійський актор і продюсер. Найбільш відомий за роллю Локі у фільмах всесвіту Marvel: "Тор: Рагнарок", "Месники: Війна нескінченності", "Месники: фінал". Також знявся у фільмах "Опівночі в Парижі", "Виживуть тільки коханці" і "Багряний пік".

За свою акторську діяльність тому Хіддлстон став лауреатом премії "Золотий глобус", а також був номінантом на премії BAFTA, "Еммі" і "Тоні".

Одружений з актрисою Заві Ештон ("В обіймах брехні", "Доктор Хто", "Покидьки"). У 2022 році у Заві і Тома народився первісток.

Вас також можуть зацікавити новини: