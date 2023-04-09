Співачка ось-ось стане мамою втретє.

Співачка Світлана Тарабарова втретє вагітна. Вже зовсім скоро вона знову стане мамою, а поки поповнення не відбулося, жінка намагається проводити більше часу зі старшими дітками.

Днями в гості до Світлани зайшла телеведуча Соломія Вітвіцька. Знаменитості поділилися атмосферними домашніми кадрами.

На знімках в очі кидається величезний живіт співачки, який практично не дозволяє прийняти зручну позу. Тарабарова ніжно обіймає його руками, не забуваючи посміхатися або навіть кривлятися в камеру.

Відео дня

"В очікуванні дива", - написала телеведуча Соломія Вітвіцька під фото зі Світланою Тарабаровою.

Як розповідала раніше в інтерв'ю співачка, вона з чоловіком Олексієм завжди мріяла про трьох дітей. Якщо про першу і другу дитину дізнавалася приблизно на другому місяці вагітності, то про третю стало відомо практично одразу - з перших тижнів Світлану дуже мучив токсикоз.

Реакція соцмереж

"Здоров'я матусі і діткам! Соломіє і Світлано, ви неперевершені"

"Ви всі такі гарні!"

"Світланко, бажаємо здоров'я вашим діткам! Легких пологів! Ви - чудова мама і відмінна співачка, яку я дуже люблю"

Нагадаємо, Тарабарова показала, що окупанти зробили з її школою в Херсоні.

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