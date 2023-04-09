Співачка Світлана Тарабарова втретє вагітна. Вже зовсім скоро вона знову стане мамою, а поки поповнення не відбулося, жінка намагається проводити більше часу зі старшими дітками.
Днями в гості до Світлани зайшла телеведуча Соломія Вітвіцька. Знаменитості поділилися атмосферними домашніми кадрами.
На знімках в очі кидається величезний живіт співачки, який практично не дозволяє прийняти зручну позу. Тарабарова ніжно обіймає його руками, не забуваючи посміхатися або навіть кривлятися в камеру.
"В очікуванні дива", - написала телеведуча Соломія Вітвіцька під фото зі Світланою Тарабаровою.
Як розповідала раніше в інтерв'ю співачка, вона з чоловіком Олексієм завжди мріяла про трьох дітей. Якщо про першу і другу дитину дізнавалася приблизно на другому місяці вагітності, то про третю стало відомо практично одразу - з перших тижнів Світлану дуже мучив токсикоз.
Реакція соцмереж
- "Здоров'я матусі і діткам! Соломіє і Світлано, ви неперевершені"
- "Ви всі такі гарні!"
- "Світланко, бажаємо здоров'я вашим діткам! Легких пологів! Ви - чудова мама і відмінна співачка, яку я дуже люблю"
Нагадаємо, Тарабарова показала, що окупанти зробили з її школою в Херсоні.