Херсон - рідне місто зірки, звідки вона не так давно змогла евакуювати батьків.

Співачка Світлана Тарабарова - родом з Херсона, тому вона уважно стежить за долею свого міста, яке російські загарбники регулярно обстрілюють, знищуючи критичну інфраструктуру і житлові масиви.

Зараз зірка показала, що стало зі школою, де вона вчилася. На останніх місяцях вагітності Світлана намагається берегти себе від стресів і поганих новин, але цей інцидент вона просто не могла обійти стороною.

"А тим часом ці тварюки продовжують знищувати все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон. Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику щодня. Стіни відбудуємо, головне - життя. Свобода. Україна", - висловилася Тарабарова.

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Зазначимо, нещодавно Світлана Тарабарова повідомила, що їй вдалося евакуювати з Херсона своїх батьків. Там вони перебували з самого початку повномасштабної війни. В одному з інтерв'ю зірка розповідала, що в місті під час окупації були перебої з продуктами, був відсутній мобільний зв'язок, не було необхідних ліків.

Коли ЗСУ звільнили місто, російські окупанти накопичили сили і почали бомбити його ще більше - зараз вони стирають з лиця землі селища поблизу міста і цілі житлові квартали.

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