Про це знаменитість емоційно повідомила підписникам свого блогу.

Українська співачка Світлана Тарабарова нарешті змогла евакуювати з обстрілюваного росіянами Херсона своїх батьків. Там родичі зірки перебували з початку вторгнення. Протягом 11 місяців артистка вмовляла їх виїхати в більш безпечне місто, але вони не погодилися.

"Дуже важливо. Всі, хто зараз в Херсоні на острові, будь ласка, я дуже вас прошу, евакуюйтеся! Ще раз повторюю, будь ласка, евакуюйтеся! Ворог знаходиться на тому березі Дніпра. Район в небезпеці. Забезпечити постачання води, електрики, тепла — неможливо. Так, я знаю, багато хто тримається за стіни, в яких прожили все своє життя. Я сама півтора місяці, а до цього 10 місяців, вмовляла своїх батьків виїхати. Але у мене маленька перемога — вчора мені вдалося їх вивезти. Вони в безпеці, вони поруч", - поділилася Світлана Тарабарова.

Артистка додала, що зараз в місті Херсон діє безкоштовна евакуація - залишивши заявку, можна виїхати в більш безпечний регіон.

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"Тим хто не хоче, не може — покажіть мій пост. Там залишатися вкрай небезпечно. Пройде зима, повернетеся додому", - резюмувала артистка.

Нагадаємо, Тарабарова знайшла у дворі свого будинку "сюрприз" від окупантів.

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