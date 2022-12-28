Подружжя разом з'явилося на вечірці.

Українські артисти і подружжя Настя Каменських і Потап разом відвідали вечірку, на якій заспівали легендарну українську пісню "Червона рута".

На опублікованих в Instagram кадрах помітно, що між ними досі є кохання, ніжність, трепет і турбота. Під час виконання пісні Настя ніжно обіймала Потапа за плечі, поки він сидів на стільці.

Варто відзначити, що на різдвяну вечірку Каменських прийшла в красивій вишиванці і шкіряних штанях, а її чоловік вважав за краще з'явитися у всьому чорному.

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Чутки про розлучення Потапа і Насті

Нещодавно в мережі заговорили, що між подружжям пробігла черая кішка. Грунт для підозр простий - вони рідше стали "з'являтися" в соцмережах один одного.

Масла у вогонь підлила і сама співачка, опублікувавши привітання з Різдвом для українців без Потапа, хоча раніше вони завжди робили це разом.

Та й сам Потап нещодавно прокоментував нову пісню Насті "Мама-зима" досить інтригуюче: "Зима прощання".

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