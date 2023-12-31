Він поповнив ряди російської армії.

Син пропутінського актора Івана Охлобистіна поповнив ряди російської армії, яка влаштувала в Україні геноцид. Василь приєднався до окупантів і тепер разом з ними відкриватиме вогонь по українських військових.

Як повідомляють росЗМІ, Василь пішов у військкомат відразу після закінчення університету. Сам Охлобистін підтримав рішення свого сина. Більш того, він хвалиться тим, що його син буде вбивати українців.

Про життя своєї дитини Охлобистін зовсім не переживає. Навіть навпаки він вважає, що Василь пройде хорошу школу життя.

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"Армія допомагає краще і швидше розібратися в людському суспільстві, розвиває здібності співіснування в ньому", - висловився актор.

До слова, Іван Охлобистін часто їздить на Донбас до окупантів. Він привозить їм гуманітарну допомогу. Під час одного з таких візитів він потрапив під обстріл. Однак, путініст залишився живий. Його врятував бронежилет.

Позиція Івана Охлобистіна щодо війни

Ще в 2014 році він підтримав незаконну анексію Криму і окупацію Донбасу. З 24 лютого 2022 року він неодноразово говорив, що планує поїхати на фронт, щоб воювати на боці окупантів. Однак, поки він цього не зробив.

Також Охлобистін говорив про "насильницьке лікування" тих, хто проти РФ. Зірка "Інтернів" стверджує, що позицію таких людей він вважає "недугою".

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