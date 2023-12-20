Путініст залишився живий завдяки бронежилету.

Російський актор, який підтримав злочинний режим Кремля, відвідав окупований Донбас. Там він потрапив під обстріл.

Повідомляється, що в нього влучила куля, проте поранення він не отримав, бо його врятував бронежилет.

"Мама з татом в черговий раз їздили на Донбас, відвозили гуманітарну допомогу. Мама поїхала в Ростов за добавкою допомоги, поки батько потрапив під обстріл і зловив кулю. Слава Богу в бронік!" - написала дочка Охлобистіна на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина, яка, як і її батько, підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну заявила, що пишається своїми батьками.

Позиція Івана Охлобистіна щодо війни

Ще в 2014 році він підтримав незаконну анексію Криму і окупацію Донбасу. З 24 лютого 2022 року він неодноразово говорив, що планує поїхати на фронт, щоб воювати на боці окупантів. Однак, поки він цього не зробив.

Також Охлобистін говорив про "насильницьке лікування" тих, хто проти РФ. Зірка "Інтернів" стверджує, що позицію таких людей він вважає "недугою".

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