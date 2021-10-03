Співачка придбала ділянку під Києвом, в селі Крюківщина.

Українська співачка Надя Дорофєєва у програмі "Світське життя" розповіла, що її колега Джамала придбала ділянку по сусідству з нею.

"Це приємно. Ми спілкувалися з Джамалою про місцевість. Це класне рішення. Нам там дуже подобається. Там класно", - розповіла Надя.

Відзначимо, поки Джамала ніяк не прокоментувала свою нову покупку. Відомо те, що вона разом зі своїм чоловіком і синами живе в київській квартирі, але, мабуть, незабаром переїде в заміський будинок.

Джамала - українська співачка, народна артистка України (2016). Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп і електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

Творча кар'єра почалася в 2001 році. Станом на 2018 рік записала та випустила п'ять студійних альбомів, один концертний та два міні-альбоми, до яких увійшли пісні англійською, українською, російською та кримськотатарською мовами. У 2016 році здобула перемогу на 61-му конкурсі пісні "Євробачення 2016" в Стокгольмі з піснею "1944".

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Автор: Діана Могилєвич