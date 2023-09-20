Актор жив на заощадження та вірив, що зможе знову зніматися у фільмах.

Український актор Тарас Цимбалюк розповів, як змінилися його доходи в умовах повномасштабної війни. Зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" багато працював, у 2021 році у нього був лише один вихідний. А у 2022 році усі змінилося.

В інтерв'ю Марії Єфросиніній Цимбалюк розповів, що він не сидів без роботи на початку війни. Але це були проекти, які не приносили коштів.

"Я багато що міг робити, але нічого не заробляв до кінця літа минулого року", - зізнався актор.

Він не думав про гроші та жив на заощадження. Але потім Цимбалюк зрозумів, що йому усе ж потрібно думати, де та як заробити.

"Роздуплився, коли мені чувак говорить: "Альо, у тебе закінчуються гроші, давай робити виставу, давайте щось робити". І я розумію, що мені реально треба щось робити... У якийсь період для мене це (гроші - УНІАН) абсолютно не було головним. Слава Богу, у мене залишились якісь заощадження", - пояснив актор.

Цимбалюк розповів, що він не вірив у те, що назавжди залишиться без роботи. Актор вважає, що навіть в умовах війни люди хочуть дивитися кіно, змінюється лише тематика фільмів.

Нагадаємо, раніше Цимбалюк згадав зйомки в російських кліпах. Актор працював з представниками країни-агресорки та навіть знімався у кліпі гурту "Ленінград". Нині він про це шкодує.

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