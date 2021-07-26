Віктор Вемуна, який також брав участь в "Країна У 2.0", розповів про свою відмову від ролі у скетчі з ганебними жартами від гумористичного проекту.

Переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Вемуна звинуватив гумористичний проект "Дизель шоу" в расизмі. Комік обурюється через те, що темношкірих людей вважають об'єктами насмішок.

Своєю думкою про проект "Дизель шоу" і жарти, які там звучать, Вемуна поділився на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірку "Розсміши коміка" і шоу "Країна У 2.0" в лютому цього року запросили взяти участь у скетчі від "Дизель шоу". Разом з ним на проект покликали і його сестру. Вемуна вирішив ознайомитися зі сценарієм і він викликав у нього обурення.

Виявилося, що вся історія трималася на жартах про колір шкіри Вемуна і його сестри. Гуморист від участі в подібному проекті відмовився, проте на його місце знайшовся інший актор. У своєму відео Вемуна дивиться вже готовий номер і коментує расистські жарти.

Читайте такожСпівачка Пінк запропонувала сплатити штраф норвезької жіночої команди з пляжного гандболуУ гумористичному номері, який називається "Тарас-папуас", українці хотіли зняти нову версію "Тараса Бульби", але у них не було на це грошей. Компанія Netflix нібито виділила на фільмування ремейка 10 мільйонів доларів, але надіслала свого темношкірого актора.

У підсумку протягом усього номеру гумористи "Дизель шоу" злобно висміювали темношкірих людей стереотипними жартами. Вемуна незадоволений расизмом, який демонструвався зі сцени під час виступу команди коміків.

"Ми знімаємо чорно-біле кіно? А жанр - чорна комедія? Жанр - порно? Тарас, розмахуючи булавою в трусах, перемагає американських жінок?", - йдеться в скетчі. Афроукраїнський блогер вважає, що "Дизель шоу" пропагує расизм і принижує темношкірих людей.

"Побачивши пропаленого козака всі йому просто кланяються, або встають на одне коліно і починають цілувати черевики?", - номер "Дизель Шоу" висміює рух Black Lives Matters і вбивства афроамериканців членами "Ку-клукс-клану".

Читайте такожMARUV в латексному БДСМ-костюмі покрутила сідницями на камеруВемуна вказав комікам "Дизель Шоу" на відповідальність, яку вони несуть перед українцями.

"До тих пір, поки з головних гумористичних сцен країни буде нестися блювотина про те, що наш колір шкіри - згорілий білий, до тих пір таке буде нестися і на вулицях. 50-70% українців дивиться ваше шоу. І завтра, коли у них запитає дитина, чому цей дядько такий чорний, вони дадуть відповідь, що він підгорів. І коли ці діти підуть до школи, вони будуть називати всіх чорних навколо копченими", - з сумом і обуренням зазначив Вемуна.

"Дизель Шоу - збірка стереотипів, сексизму, расизму і всіх інших видів дискримінації", - підтримали Віктора Вемуна користувачі мережі. Відома артистка Alyona Alyona так само прокоментувала скандал і вказала, що в Україні немає місця для расизму.

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Автор: Поліна Кузенко