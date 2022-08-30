Нещодавно музиканти відвідали Варшаву, де виступили на одній сцені з Едом Шираном.

Український музикант Тарас Тополя, який є фронтменом гурту "Антитіла", розповіла, як покинув фронт і чи планує туди повернутися для продовження служби. В ефірі телемарафону Тополя уточнив, що учасників "Антитіл" відрядили з фронту за рішенням головнокомандувача. Однак це не скасовує того, що вони є військовослужбовцями.

"Антитіла" продовжують бути бійцями "130 батальйону", як це було протягом шести місяців війни. Сталося все досить органічно. Ми почали готуватися до виступу з Едом Шираном, нас запросили взяти участь у заходах до Дня Незалежності. Це було очевидно, що в таких речах слід брати участь і відмовлятися від цього не можна. Тоді вже виникло питання, як зробити це правильно. Рішення, прийняте головнокомандувачем, ми з ним погоджуємося", - поділився Тарас.

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Він додав, що колектив найближчим часом планує попрацювати на іншому напрямку - над просуванням української ідеї та українського наративу за кордоном. Однак якщо буде рішення головнокомандувача, вони тут же повернуться на позиції.

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, як ставиться до вечірок мирного населення під час війни. Співак, який зараз служить у ЗСУ, запевняє - намагатися жити повноцінно і радіти - це нормально. Але не потрібно перегинати.

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