Співак з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов обороняти свою країну.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя захищає свою країну у складі 130 батальйону ТРО. Там він і його колеги-музиканти виконують роль парамедиків, рятуючи життя пораненим військовослужбовцям.

Зараз у себе в Instagram-блозі Тополя опублікував короткий ролик його батальйону, на якому видно бої на передовій і поранені солдати. В "Єдиному марафоні" артист розповів, що вирішив показати ці кадри, адже деякі думають, що він і його побратими не беруть участь безпосередньо в бойових діях або беруть участь, але мало.

"Протягом двох місяців наш батальйон тримав позиції на півночі Харківської області. Це те, через що ми пройшли протягом цих двох місяців. Ми зараз знайомимо громадськість з тим, чим займався батальйон, тому що, на жаль, виникли якісь такі думки у деяких з командування тут, в Харківській області, що наш батальйон недостатньо брав участі в бойових діях".

"Дехто вважає, що і не брав. Так що ми хочемо трохи розповісти все-таки, розставити крапки над "і". І так, ми ділимося цим спеціально, щоб всі побачили, що 130 батальйон ТРО це дійсно боєздатна одиниця ЗСУ, Сухопутних військ, яка здатна виконувати завдання і вже виконала велику кількість бойових завдань успішно", - сказав Тарас Тополя, фронтмен групи "Антитіла".

Також Тарас додав, що завдяки парамедикам військові можуть "виходити далі робити окупантів "хорошими".

"Хороший окупант - це мертвий окупант, як ми всі знаємо", - уточнив Тополя.

Нагадаємо, Тарас Тополя показав, як рятував пораненого на війні товариша.

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