Фотограф і продюсер Аслан Ахмадов запланував концерт в Росії 20 травня.

Іменита українська співачка Ірина Білик прокоментувала вчинок свого колишнього чоловіка-росіянина Аслана Ахмадова. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він спочатку поїхав до Азербайджану, а тепер повернувся до Москви і анонсував там концерт. Своє ставлення до цього співачка висловила в одному з інтерв'ю. Білик зазначила - вчинок колишнього чоловіка її вкрай розлютив.

"Ключове слово у всьому цьому - "колишній чоловік". Я розійшлася з ним півроку тому і це багато про що говорить. У нас вже тоді були різні погляди на життя. Коли почалася війна, він дуже мене підтримував і переживав за сина. Коли він виїхав з Баку до Москви, я вже зі ЗМІ дізналася, що він там анонсує концерт. Туди 20 людей може прийде. Але навіщо було це робити? Грошей цей концерт не принесе", - висловилася артистка.

Ірина Білик переживає, що через такий вчинок Аслана Ахмадова тепер і її репутація під загрозою.

"Він таку тінь на мене кинув. Так, у нас спільна дитина, якій потрібні і мама, і тато. Але це ганьба для нього", - резюмувала виконавиця.

Ірина припустила, що захід може бути проведено через те, що Аслану терміново потрібні гроші, адже його батько при смерті.

"Можливо, не буде ніякого концерту, тому що у нього дуже хворіє тато. Викликали вже священика, батько помирає. Може потрібні були гроші. Але це не такі великі гроші, їх можна було зайняти", - резюмувала зірка.

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