Під час війни в Україні багато зірок їздять по світу з благодійними концертами.

Багато артистів продюсерського центру "MOZGI Entertainment", заснованого Потапом і Іриною Горовою, зараз їздять по світу з благодійними концертами, збираючи гроші для українських військових і біженців. В інтерв'ю "Слава+" Ірина розповіла, чи отримують зірки за це якісь гонорари.

"Артисти, які зараз їздять на концерти (благодійні, - ред.), не отримують нічого. Вони не збирають гроші. Збирають гроші фонди, які організовують ці заходи. Ці ж фонди оплачую артистам переїзд, проживання, райдер. Артист приїжджає і проводить виступ без гонорару. Заробітку немає", - поділилася продюсер.

"Багато людей зараз працюють за їжу, за ідею, за відновлення, за надію на те, що це все закінчиться. Основна ідея цих заходів (благодійних концертів, - ред) - це збір грошей і підняття питання війни в Україні на світовому рівні", - резюмувала Ірина Горова.

Нагадаємо, нещодавно Горова згадала, як прихистила в підвалі свого будинку близько 30 осіб під час обстрілу Києва та передмістя.

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