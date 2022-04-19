Зірка каналу" Україна " зізналася, що не усвідомлювала те, що відбувається.

Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик згадала 24 лютого - день, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну. Тоді зірка тікала з Києва, який перебував під вогнем окупантів.

Своїми спогадами Ребрик поділилася в інтерв'ю "КП в Україні".

Телеведуча розповіла, що в той день вона рано вранці вирушила в студію на ранкове телешоу. Однак ще під час того, як її гримували, вона почула вибухи і здзвонилася з чоловіком. Так Лілія і зрозуміла, що почалася повномасштабна війна.

"Дзвоню чоловікові, він бере трубку, і я через трубку чую страшний вибух. Андрій швидко піднімає дітей, одягає напівсонних, щоб спуститися в бомбосховище", - розповіла телезірка.

"В результаті ефір скасували, я приїхала додому, навіть не усвідомлювала, як їду в машині під сиренами. Їду і думаю: "Боже, що мені робити – залишати авто, лягати на землю, десь шукати бомбосховища...", - додала Лілія.

Потім вона вирішила, що буде виїхати з Києва на захід України, де живуть її батьки. Однак через паніку вона навіть не розуміла які речі потрібно з собою взяти.

"Їхали дуже довго. На Житомирській трасі на виїзді з Києва простояли п'ять годин. У якийсь момент Андрій каже: "Може, звернемо на дачу?". Тепер думаю: "Боже, це щастя, що ми не звернули на дачу, яка у нас в Макарівському районі", - розповіла Лілія. Це виявилося правильним рішенням, адже дачне селище пізніше опинилося під окупацією.

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