Телеведуча зворушила теплими словами, адресованими батькові.

Зірка каналу "Україна" і багатьох серіалів українського виробництва Лілія Ребрик показала в Instagram-блозі свого батька. Актриса розповіла зворушливу історію з дитинства.

"У дитинстві, коли я боялася засипати в темряві, ти тримав мене за руку. Коли втомлювалася ходити пішки, ти брав мене на "копки-бублики". Ти підтримав мене, коли я вибрала гімнастику замість балету. Ти зустрічав мене зі школи, коли я поверталася після уроків. Ти смажив найсмачнішу картоплю. Ти слухав мою гру на фортепіано і щиро захоплювався, навіть коли я грала колискову як марш. До тебе я завжди бігла поділитися таємницями, поскаржитися і просто відчути себе маленькою беззахисною дівчинкою. Ти завжди пробував приготовані мною страви і говорив, що це найсмачніше з того, що можна собі уявити", - написала Ребрик.

Лілія розповіла, що саме тато - та людина, яка стояла і стоїть на чолі сімейства, і саме за ним залишається останнє слово на "сімейній раді".

"Ось і зараз, у найважчий момент для нашої країни, для всіх українців і для нашої сім'ї, ти поруч і знову тримаєш мене за руку, як тоді в дитинстві в повній темряві, як тоді, обіймаєш", - звернулася до батька Лілія Ребрик.

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