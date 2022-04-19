Ще з 2014 року телеведучий виступав за те, що культура не існує поза політикою.

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк висловився про те, що робити з російською культурою після війни. За його словами, йому часто ставлять це питання, і позиція Кондратюка в цих питаннях останні більш ніж 8 років однозначна.

Свою думку продюсер написав на сторінці в Facebook.

Екс-телеведучий шоу "Караоке на Майдані" вважає, що після агресії РФ на Донбасі, а потім після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого цього року Про російську культуру слід забути назавжди.

"Знову мені в телеефірі ставлять питання: "що робити з російською культурою / літературою в Україні після війни? Моя відповідь (з березня 2014 року): забути назавжди! Російська культура обнулилася для України 24 лютого остаточно. Українська культура виявилася на порядок більш гуманістичною і прогресивною, ніж російська! Російська література в Україні (естрада, КІНО, театр) повинна бути тільки для власного інтимного використання громадян. Як порнографія: ви маєте право дивитися/слухати/вивчати, але держава до цього не повинна мати ніякого відношення. Скажемо "ні" культурі агресора!",- закликав Ігор Кондратюк.

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