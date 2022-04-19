Бєдняков показав моторошні кадри з Маріуполя.

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав, що російські окупанти зробили з його рідним містом Маріуполем.

За словами ведучого, він щодня думає про Маріуполь. Окупанти знищили Драмтеатр, школу і будинок, в якому жив Андрій.

"Мого рідного міста вже немає. Від нього майже нічого не залишилося. Не було, мабуть, і години, щоб я не думав про Маріуполь. Людей прийшли "рятувати". Кинули свій "рятувальний круг" практично на все місто. Кинули його на Драмтеатр, мою школу, мій будинок, де я жив. Кинули до Палацу культури, де я працював. Кинули на стадіон, куди я приходив з батьками", – написав Андрій.

При цьому він додав, що в Маріуполі є військові, які захищають місто і борються за життя кожного мешканцями.

"Знайте, вся Україна молиться. Про вас знає весь світ! Я, як і мільйони українців, дуже чекаю деблокади. Допомогти виїхати людям і допомогти нашим воїнам. Тому що Маріуполь - це Україна", - додав ведучий.

Нагадаємо, у Бєднякова померла мама, вона жила в Маріуполі.

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