Актор назвав звинувачення фейком і заявив, що його намагаються обмовити.

Актор і викладач в Університеті театру і кіно імені Карпенка Карого Володимир Талашко знову відкинув звинувачення в домаганнях до студенток.

У коментарі журналістці "Настоящего времени" Ірині Ромалійській актор заявив, що хтось намагається його обмовити.

"Додзвонилася я до Володимира Талашка. Каже, що все фейк, його намагаються обмовити, хто й навіщо - не знає", - написала Ромалійська.

При цьому, за її словами, Талашко відповідаючи на питання про те, чи домагався він дівчат сказав, що ні, але "надалі буде робити це при свідках".

"Мене вразив фінал нашої розмови:

Талашко: Знаєте, про небіжчика говорять або нічого, або тільки хороше, про жінок говорять тільки хороше. Тому нічого поганого про жінок, про яких говорять або які говорять, я не скажу. Тому що всі жінки цнотливі.

Я: Безліч дівчат зараз говорять про те, що ви запрошували їх додому. Причому, мова йде не про дорослих жінок, а про тих, хто вступав до ВНЗ. Кажуть, що ви їм пропонували роздягатися, цілували їх, усупереч їхнім бажанням.

Талашко: Я тепер, якщо буду це робити, то тільки зі свідками.

Я: А ви робили це без свідків?

Талашко: Ні, я не робив це без свідків. А тепер, якщо буду це робити, то тільки буду це робити зі свідками", - написала Ромалійська.

Нагадаємо, раніше в коментарі ТСН Талашко заявив, що ніколи не виявляв ні до студенток, ні до абітурієнток сексуального інтересу.

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Володимира Талашка звинуватили в домаганнях

Сценарист Богдан Панкрухін опублікував у Facebook кілька історій, згідно з якими 75-річний радянський актор Володимир Талашко вчиняв неправомірні дії стосовно дівчат протягом 20 років. У пості зазначено, що Талашко запрошував дівчат до себе додому. Після кількох келихів алкоголю він влаштовував дівчатам фотосесії в стилі ню, а потім намагався зайнятися з ними сексом.

Також у домаганнях Володимира Талашка звинуватила працівниця Міністерства юстиції Юлія Кондратська.

Міністерство культури та інформаційної політики ініціює службове розслідування після скарг щодо Талашка про домагання.

Автор: Олександр Топчій