Актора звинувачують у тому, що він здійснював неправомірні дії протягом 20 років.

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює службове розслідування після скарг на те, що радянський актор Володимир Талашко чіплявся до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Про це повідомляється на сторінці Мінкульту в Facebook.

"Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці по відношенню до колишніх студенток. Ми негайно ініціюємо службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Також міністерство закликає керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів.

Володимира Таламашка звинуватили у домаганнях

Раніше сценарист Богдан Панкрухін опублікував у Facebook кілька історій, згідно з якими 75-річний радянський актор Володимир Талашко здійснював неправомірні дії на адресу дівчат протягом 20 років.

У пості вказано, що Талашко запрошував дівчат до себе додому. Після кількох келихів алкоголю він влаштовував дівчатам фотосесії в стилі ню, а потім намагався зайнятися з ними сексом.

Автор: Людмила Жерновська