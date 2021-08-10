Актор фільму "У бій йдуть одні старики" не розуміє, хто пустив такий слух.

Актор і викладач в університеті театру і кіно імені Карпенка Карого Володимир Талашко відповів на звинувачення студенток у секс-домаганнях.

Про це повідомляє ТСН.

У коментарі виданню Талашко сказав, що ніколи не виявляв ні до студенток, ні до абітурієнток сексуальний інтерес.

"Я не знаю, звідки ростуть ноги, але нічого подібного не було", - сказав Талашко.

У самому університеті розповіли, що ще ніхто офіційно не скаржився на викладача.

Нагадаємо, в мережі розгорівся скандал навколо актора Володимира Талашко. Дівчата масово почали звинувачувати його в секс-домаганнях. Вони розповіли, що Володимир запрошував їх додому, а після кількох келихів алкоголю схиляв їх до сексу. Також вони писали про те, що Талашко влаштовував їм пікантні фотосесії в стилі ню.

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Трохи пізніше на скандал відреагувала журналістка Яніна Соколова, яка розповіла, що в університеті театру і кіно імені Карпенка Карого є ще ряд викладачів, які домагаються студенток.

Після такої кількості скарг Мінкульт проведе розслідування про домагання в університеті імені Карпенка-Карого.

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Автор: Діана Могилєвич