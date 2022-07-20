Співачка Даша Астаф'єва запропонувала їй назвати сина Путіним.

У червні опальна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко вдруге стала мамою. Днями стало відомо, що хлопчика назвали Миром. І саме ім'я новонародженого стало приводом для хейту.

Регіна зазначила, що дала дитині таке ім'я, щоб він ніс людям мир і ріс гідною людиною. При цьому сама співачка досі мовчить про війну в рідній Україні, прикриваючись різними політичними поглядами з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим.

Повз цю ситуацію не пройшла співачка Даша Астаф'єва, яка з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну займається волонтерством.

Вона запропонувала Тодоренко назвати сина не Миром, а Путіним.

"Поки ще не пізно, раджу Регіні Тодоренко новонародженого сина перейменувати з "Мир" на "Путін". Так краще. Якого біса, ти чмоню, можеш навіть вимовляти це слово", - написала Астаф'єва в інста-сторіз.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко досі мовчить про війну в рідній Україні, прикриваючись різними політичними поглядами зі своїм чоловіком-росіянином. Більш того, вона говорила, що не хоче влазити в політичні теми, оскільки їй потрібно думати про вагітність і готуватися до появи малюка на світ.

Також Тодоренко в новій пісні "Он за мной" попрощалася зі своїми рідними з Одеси. Вона заспівала про кохання до Топалова і попросила батька більше їй не дзвонити. Також у пісні вона заявила про те, що на батьківщину не повернеться.

Вас також можуть зацікавити новини: