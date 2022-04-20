Тодоренко вирішила запустити новий проект.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко продовжує мовчати про війну в рідній Україні, прикриваючись різними поглядами з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим.

Звичайно, така позиція одеситки Тодоренко викликає нерозуміння в українців. У мережі її постійно атакують і вимагають висловитися з приводу війни. Але Регіна наполегливо продовжує мовчати і знімати свої шоу.

Минулого разу Регіна зробила інтерв'ю з експертом, який розповів, як жити росіянам в країні, проти якої ввели санкції. А зараз вона оголосила про запуск ще одного шоу, яке, за її словами, може викликати багато протиріч.

"Я готую дуже важливий проект. Він багатьом буде незрозумілий, він викличе масу обурень і протиріч, але обов'язково допоможе тим, хто шукає правду і хоче зберегти свою любов у воєнний час", - написала Тодоренко.

Нагадаємо, раніше опальна Тодоренко перервала мовчання і попросила миру між народами.

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