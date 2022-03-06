Співачка розплакалася через те, що їй не вдалося виїхати.

Трансгендерна співачка Зі Фамелу, яка раніше виступала під псевдонімом Зіанджа, а при народженні отримала ім'я Борис Круглов, вирішила виїхати з України, поки в країні йде війна.

При цьому дівчину затримали на кордоні через зміну статі. Так, вона зіткнулася з проблемами в документах. У паспорті зазначено, що Зі Фамелу - чоловік.

За законом України, у воєнний час чоловіки не можуть залишати територію країни. А ось, що робити трансгендерам в даній ситуації - поки невідомо.

"Я намагаюся зробити щось, щоб мені допомогли і витягли звідси. Мені тут загрожує небезпека! Мене називають тут "Боречка". "Боречка, що ж ти сюди прийшов? Ми зараз тебе повертаємо назад". Я не знаю, що робити. Мені терміново потрібна допомога, тому що тут всі налаштовані трансфобно і гомофобно", - сказала співачка.

Крім того, таку новину негативно сприйняли і її підписники в Instagram. Багато хто здивувався тому, що зі Фамелу намагається втекти з країни, а не йде захищати її.

Вас також можуть зацікавити новини: