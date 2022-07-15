Відома українська співачка MAMARIKA прокоментувала позицію мовчунки-одеситки Регіни Тодоренко. Екс-ведуча шоу "Орел і решка" за п'ять місяців жодного разу не сказала про війну в Україні. Замість цього вона продовжує наповнювати свій блог розважальним контентом.
MAMARIKA дала інтерв'ю YouTube-каналу Аліни Доротюк, де сказала наступне:
"Ти особистість або хто? Це тупо і дивно у нас час таке говорити. Твоя сім'я живе в Одесі. Я знаю її батьків. Це маразм. Це дно. Я обурена і дуже сподіваюся, що наші люди нарешті побачать, хто на що здатний. Ти дурна, просто дурна. Ні з ким говорити".
Також українська знаменитість зазначила, що для Регіни дорога в Україну закрита назавжди.
"Не дай Бог на цю землю твоя нога ступить. Вона буде тобі обпалювати ноги. І твої діти, і твої чоловіки і ти - сидите там", - резюмувала зірка.
Нагадаємо, хто ще з українських знаменитостей мовчить про війну в Україні.
Також УНІАН писав про те, що Андрій Бєдняков розіграв рукавички боксера Олександра Усика на благодійному аукціоні.