Українська виконавиця обурена тим, що Регіна, будучи українкою, нахабно мовчить про війну.

Відома українська співачка MAMARIKA прокоментувала позицію мовчунки-одеситки Регіни Тодоренко. Екс-ведуча шоу "Орел і решка" за п'ять місяців жодного разу не сказала про війну в Україні. Замість цього вона продовжує наповнювати свій блог розважальним контентом.

MAMARIKA дала інтерв'ю YouTube-каналу Аліни Доротюк, де сказала наступне:

"Ти особистість або хто? Це тупо і дивно у нас час таке говорити. Твоя сім'я живе в Одесі. Я знаю її батьків. Це маразм. Це дно. Я обурена і дуже сподіваюся, що наші люди нарешті побачать, хто на що здатний. Ти дурна, просто дурна. Ні з ким говорити".

Також українська знаменитість зазначила, що для Регіни дорога в Україну закрита назавжди.

"Не дай Бог на цю землю твоя нога ступить. Вона буде тобі обпалювати ноги. І твої діти, і твої чоловіки і ти - сидите там", - резюмувала зірка.

Нагадаємо, хто ще з українських знаменитостей мовчить про війну в Україні.

Також УНІАН писав про те, що Андрій Бєдняков розіграв рукавички боксера Олександра Усика на благодійному аукціоні.

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