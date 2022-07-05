Деякі українські зірки п'ятий місяць замовчують про вторгнення Росії в Україну і наші страшні втрати. Колись улюбленці публіки - нині персони нон-грата.

Вже п'ятий місяць в Україні триває повномасштабна війна, яку 24 лютого розв'язала Росія. Хтось із українських знаменитостей відкрито засуджує кровопролиття в нашій країні, виступає на благодійних концертах і збирає гроші на допомогу Україні, а хтось наполегливо продовжує мовчати, удаючи, що нічого не відбувається.

Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка народилася в Одесі, вибрала життя і роботу в Росії, а не свою Батьківщину, де залишилися жити її батьки. Вона так і жодного разу не висловилася про вторгнення Росії, при цьому проводила у своїх соцмережах розбір гардероба і виступала на російських шоу.

Пізніше вона пояснила, що мовчить через свого чоловіка, російського співака Влада Топалова. Мовляв, у них різні політичні погляди, тому вона не хоче цими темами руйнувати свій шлюб.

Мовчання Регіни настільки обурило українських знаменитостей, що навіть вони публічно її засудили, а телеведуча Катя Осадча і зовсім запропонувала позбавити Тодоренко українського громадянства.

Співачка Марув ще на початку війни заявила, що вона проти кровопролиття в Україні, але через вагітність тимчасово йде з соціальних мереж. Але вже через місяць її фото прикрашали обкладинку російського глянцевого журналу. Після хвилі критики, Марув припинила що-небудь говорити про війну в Україні і обмежила доступ до своєї сторінки в Instagram.

Ось тільки в червні 2022 року її помітили в одному з пологових будинків Києва, де зірка, судячи з усього, збиралася народжувати свого первістка.

А ось одіозна телеведуча Сніжана Єгорова напередодні вторгнення Росії в Україну підтримала Володимира Путіна, назвавши його "героєм нашого часу". Це коштувало Єгоровій не тільки кар'єри, але і відносин зі старшою дочкою Стасею Ровінською. Стася засудила свою матір, а коли почалася війна, то і зовсім відреклася від неї. Через деякий час Єгорова "перевзулася" і почала переконувати, що Путіна більше не підтримує, а те, що вона говорила раніше - це вплив російської пропаганди. Так чи інакше Єгоровій в Україні не раді.

Нагадаємо, російським артистам дозволять виступати в Україні.

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