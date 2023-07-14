Хлопчик відстає в психологічному розвитку.

Зіркове подружжя Тимур Мірошниченко та Інна Мірошниченко довели, що в цьому житті немає нічого неможливого, особливо якщо ти робиш добру справу.

Так, зараз вони проходять процес усиновлення дворічного хлопчика, який під час великої війни втратив батьків. Вони розповіли, що малюк народився дуже рано з вагою 1,4 кілограмів. Через це у нього є проблеми з психологічним розвитком.

Подружжя в ефірі "Ранку у великому місті" зізналися, що від дитини багато хто відмовлявся, але їх не зупинило навіть те, що він може ніколи не заговорити.

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"У нього значне відставання в розвитку – він дуже рано народився з вагою 1,4 кг, пролежав в інтенсивній терапії. Малюк пережив важку операцію, і витратив дуже багато сил, щоб вижити", - кажуть подружжя.

Також Інна розповіла, що у їхнього майбутнього сина викривлена грудна клітка, є травми головного мозку. Крім того, у хлопчика грижа і проблеми з очима.

Відзначимо, Тимур і Інна Мірошниченки одружилися в 2018 році. У шлюбі у них народилося двоє дітей - син Марко і дочка Мія. Нещодавно вони розпочали процес усиновлення дитини. Відомо, що вже відбулося засідання суду. Незабаром вони зможуть забрати сина додому. А поки вони ледь не щодня відвідують його в дитбудинку в Житомирі.

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