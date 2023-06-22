Сьогодні відбувся суд, на якому усе вирішилося.

Дружина відомого телеведучого Тимура Мірошниченка поділилася радісною новиною. Вже скоро вони зможуть забрати додому маленького хлопчика, якого вони всиновили.

Учора ведучий та його дружина поїхали до Житомира, там знаходиться дитячий будинок. Вони залишилися у місті на ніч, аби сьогодні піти на судове засідання, на якому вирішувалася доля хлопчика, для якого Мірошниченки стануть батьками.

Нещодавно ж Інна Мірошниченко розмістила нову Stories та повідомила про те, коли ж вона та її чоловік зможуть забрати сина додому. Вже скоро хлопчик будет жити з ними.

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"Дуже емоційний день! Ми отримали судове рішення! Залишився останній крок - 30 днів для набуття законної сили рішення. Після цього він офіційно стане членом нашої сім'ї. Місяць, зворотній відлік розпочато", - написала дружина ведучого.

Ведучий Тимур Мірошниченко став батьком для хлопчика з дитбудинку - що відомо

Нещодавно дружина ведучого повідомила, що вони планують усиновити дитину. Спочатку їм довелося зіткнутися з певними проблемами, проте згодом стало відомо, що Мірошниченко та його дружина стануть батьками для дворічного хлопчика.

Після цього дружина ведучого вперше показала фото з сином із дитбудинку. А згодом вона розповіла щемливу історію хлопчика.

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