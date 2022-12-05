Артистка втратила свого чоловіка більше 9 років тому. З тих пір офіційно у стосунках не перебувала.

У своєму блозі співачка Тіна Кароль опублікувала коротке відео, де порівняла знімки зі своїм покійним чоловіком Євгеном Огіром і з сином Веніаміном. Кадри швидко змінювали один одного під фрагмент мелодії "Намалюю тобі зорі". В описі знаменитість залишила три червоних сердечка.

Шанувальники також помітили, що Вєня дуже схожий на свого тата.

Реакція соцмереж

"Вражаюче... Дві краплі води!"

"Тіночка, ви така сильна жінка! А син - копія батька"

"Веня так схожий на батька!"

"Це найзворушливіше, що я бачила"

"Веніамін - копія тата!"

Чому помер чоловік Тіни Кароль

У 2008 році шанувальники побачили початок зворушливої історії кохання співачки Тіни Кароль і її продюсера Євгена Огіра. Їм заздрила вся країна. У цьому ж році народилася їхня перша і єдина дитина - син Венеамін. Однак казка тривала недовго - незабаром у Євгена діагностували страшну недугу. В кінці квітня 2013 року його не стало. Причина - рак шлунка.

Відео дня

Тіна важко переживала втрату близької людини, але змогла відновитися завдяки творчості. З тих пір її репертуар сильно змінився, а перед фанатами створився образ сильної жінки, яку нічого не може зламати.

Нагадаємо, Даніель Салем розповів, як Тіна Кароль подарувала ЗСУ машину.

Вас також можуть зацікавити новини: