Співачка відреагувала на коментар російської "опозиціонерки".

Українська співачка Тіна Кароль досить різко відреагувала на новий коментар нібито опозиційної журналістки з Росії Ксенії Собчак. Так знову заговорила про те, що в Україні живуть "бандерівці" і "нацисти". Свою реакцію Кароль оприлюднила в Instagram-блозі.

"Бандерівці творили страшні речі - це правда. І батальйон "Азов" - типові нацисти. Хто ж сперечається? І що з цього? У них своє життя, це їх підвалини. У нас своя країна і нам є з чим в ній розбиратися", - написала Ксенія Собчак у своєму коментарі.

Відео дня

Кароль виклала скріншот цього і додала: "Іди на ***".

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Собчак обурилася тим, що українці захейтили нову кампанію бренду Zara, в якій взяла участь російська модель. Після цього українці залишили безліч гнівних коментарів під постом з моделлю в соціальних мережах.

Собчак заявила, що росіян даремно намагаються витравити з усього світу.

"Конкретно саме українські акаунти заходять і шеймять: типу, ви росіянку взяли. Тобто, європейці пишуть, як красиво і беллеця. Ну, от не соромно? Що за нацизм взагалі?" - висловилася тоді Собчак.

Також УНІАН писав, що Єфросиніна відреагувала на слова Собчак про "українців-нацистів".

Вас також можуть зацікавити новини: