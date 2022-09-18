Разом з тим Марія привела в приклад російській журналістці Пугачову, яка підтримала чоловіка Галкіна і звернулася до влади РФ з проханням визнати її "іноагентом".

Відома українська телеведуча і благодійниця Маша Єфросиніна не втримала емоцій, відреагувавши на слова "російської лібералки" Ксенії Собчак, яка напередодні розкрила своє справжнє ставлення до українців, назвавши їх "нацистами".

Так, Собчак обурилася тим, що українці не оцінили нову кампанію бренду Zara, в якій взяла участь російська модель. У коментарях під рекламою з'явилося чимало гнівних коментарів. На думку Собчак, росіян нібито даремно ізолюють від усього світу.

"Конкретно саме українські акаунти заходять і шеймлять: типу, ви російську взяли. Тобто, європейці пишуть, як красиво і беллеця. Ну, от не соромно? Що за нацизм взагалі? Причому, закидають організовано. Тобто, сидять люди у важкій ситуації, але їм правда здається, що головне з чим треба поборотися - це щоб росіяни нічого не рекламували, не знімали фільми для Канн, не виїжджали з Росії і т. д.? Це взагалі-то нацизм", - поскаржилася "ліберальна" Собчак.

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Єфросиніну це обурило і вона вирішила поставити росіянку на своє місце. Так, у своєму Instagram зірка записала відеозвернення до Собчак.

"Найбільше розчарування року серед так званих російських селебріті - Ксенія Анатоліївна Собчак - нарешті розкрилася тотально. Вона назвала українців нацистами! Нас - людей, які, цитую, "проживають важкі часи". Маю запитання до Ксенії Анатоліївни: Ксенія, як ми з вами назвемо тих людей, громадян Російської Федерації, які закатували до смерті, зламавши руки, ноги, спалюючи живцем людей в Бучі, в Маріуполі, каструючи їх, вбили майже 400 дітей України, спи*дивши всі унітази, праски і навіть цеглини в будинках наших громадян на окупованих територіях, зґвалтувавши наших жінок, людей похилого віку, дітей, як ми їх назвемо? Люди, які влаштовують своє життя? Вам, напевно, невтямки, що такі існують", - запитала Єфросиніна.

Разом з тим Марія привела в приклад російській журналістці Пугачову, яка підтримала чоловіка Максима Галкіна і звернулася до влади РФ з проханням визнати її "іноагентом", а також виступила проти війни в Україні.

"Ви, Ксенія Анатоліївна, володарка вимпела з першості в хайпожерстві, що ж Ви так, бл*дь, за трендами не встигаєте? Новий тренд у нас - висловлюватися. Подивіться, навіть ті, хто мовчав, ті, хто нічого не говорили, нині просять, щоб їх визнали іноагентами! Тому, що розуміють, що це їх "останній вагон". Навіть ваші зас*яні колеги-пропагандисти прибрали зі свого наративу слова "денацифікація": ху*к і зникло воно, чому? Чому ви так не стежите за трендами, Ксенія Анатоліївна?",- емоційно зазначила Єфросиніна.

Крім того, Марія порадила Собчак вчити нову лексику: "ізоляція, покаяння, перемога України, тотальна ненависть українського народу до вас і ваших побратимів за мовчання і підтримку терору назавжди!"

Також Єфросиніна додала, що поки що підтримує рішення політиків не скасовувати візи росіянами в Європу.

"Дуже хочеться, щоб на одному з пляжів, де ви любите відпочивати, - в Італії, в Туреччині або у Франції з вами поруч половичок розкинув який-небудь солдатик, якому в нагороду за те, що він кастрував наших солдатів, гвалтував наших жінок, вбивав наших дітей, путівку дали! Щоб він поруч з вами сидів і з вашим прекрасним білявим хлопчиськом, якому в майбутньому, я сподіваюся, буде соромно за свою матір", - зазначила Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Собчак вже намагалася довести, що не ворог України, але тільки зганьбилася.

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