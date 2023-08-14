Співачка написала, що вона б хотіла сказати коханому, та порівняла його з сином.

Відома співачка Тіна Кароль щемливо звернулася до свого покійного чоловіка Євгена Огіра. 14 серпня йому б виповнилося 43 роки. Зірка зазначила, що нині людей, які втратили рідних, стає усе більше, через повномасштабну війну жінки стають вдовами, а сини залишаються без батька.

"Привіт, пишу тобі у твій день. Сьогодні дитячі свята починаються з хвилин мовчання за тими, кого вже нема. Діти вміють шанувати пам'ять та поважати героїв, серед яких їхні батьки та родичі. Сльози на їхніх очах сухі, наші діти сильніші за нас. Доля, яка випала нашим дітям тяжка і несправедлива. Я бачу, як цей біль перетворюється на мотивацію та характер. Молодих вдів, таких розгублених, таких сильних - нас сьогодні таких, на жаль, більшає. Хлопчиків з портретом тата у кишені також більшає", - написала Кароль.

Співачка зазначила, що її син усе більше схожий на батька. Вона навіть показала колаж з двох фото. На одному Кароль позувала поруч з чоловіком. А на другому, майже ідентичному, співачка стояла з сином. Хлопець дійсно дуже схожий на Огіра.

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"Ми 10 років, усвідомлення цього неможливе, слідуємо за твоєю зіркою. Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках. Ми любимо тебе, наш тато. Ми йдемо далі, як ти й просив, але не повз, а з тобою, в нашій пам'яті і серці. Дивись, він дуже схожий на тебе, розігрує мене так само, як і ти, а я вірю усім вашим жартам. Цей день - день твого духу та мудрості. Прикладом бути неможливо, а орієнтиром можна. Назавжди разом", - додала співачка.

У коментарях шанувальники пишуть, що щемливі слова Кароль змушують їх плакати. Користувачі також зазначили:

"Привіт! Так тримати, Тіно! Думаю, ваш чоловік, дивлячись на вас та Венічку, дуже вами пишається. Його душа завжди буде поруч із вами і не потрібно суму, лише вдячність та кохання!"

"Вічна пам'ять"

"Тіно, які гарні слова".

Тіна Кароль та Євген Огір - що відомо про смерть чоловіка співачки

Тіна Кароль та її продюсер Євген Огір таємно одружилися у 2008 році. Від коханого співачка народила сина - Веніаміна. Кароль та Огіра називали ідеальною парою. Їхнє щастя зруйнувала тяжка хвороба. Чоловіку діагностували рак шлунка. Врятувати його лікарі не змогли. Огір помер у квітні 2013 року.

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