Артистка вже придбала ділянку.

Українська співачка Тіна Кароль придбала ділянку землі в Карпатах. Там вона планує побудувати будинок.

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Про це йдеться в програмі "Світське життя".

"У мене ще нічого не побудовано, але збільшилася територія. Зараз маю 4 гектари, але ми боремося, щоб було трохи інакше. Там полонина, там живуть мої друзі", - сказала Кароль в інтерв'ю ведучій програми Каті Осадчій.

Також Кароль сказала, що зовсім не соромиться того, що купила землю в Карпатах. За її словами, коли працівники відповідних держслужб дізналися, де житиме співачка, одразу підняли ціни на землі, які знаходяться поруч.

"Нехай всі знають, де ми знаходимося. У нас буде красиво, чисто, прибрано, буде акуратно. Мені кажуть: "Треба купити землю, щоб ваше ім'я не було видно". Я кажу: "Ні-ні, ми так робити не будемо. Я не ховаюся ні від кого. Я сплачую податки. Тут живу я, нехай всі знають"", - підсумувала Кароль.

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Автор: УНІАН