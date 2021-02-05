Пара нарешті вирішила насолодитися відпочинком.

Учасниця шоу "Холостячка", українська акторка Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт вирушили у відпустку.Читайте такожЕкс-"холостячка" Мішина розповіла, як колишній її бив

Відповідні світлини пара опублікувала в Instagram. Відпочити в Домінікані пара вирішила разом зі своїми дітьми від попередніх стосунків - сином Ксенії Платоном та донькою Олександра Елею.

Так, Мішина показала фото з літака, яким вони вирушили в довгоочікувану відпустку.

Пізніше у sories актриса опублікувала знімок, зроблений на пляжі, на якому позувала у купальнику.

"Холостячка": хто переміг у шоу, кого обрала Ксенія Мішина

У фіналі шоу "Холостячка" й Еллерт, і Тригубенко подарували Ксенії обручку, але відповіла вона на освідчення лише одному чоловікові. Таким чином, переможцем проекту став Олександр Еллерт.

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Автор: УНІАН