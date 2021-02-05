Зірка "Ван Хельсінга" і "Іншого світу" влаштувала танці зі своїм вихованцем.

Відома голлівудська акторка Кейт Бекінсейл розсмішила шанувальників танцем з котом.

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Кумедний ролик актриса опублікована на своїй сторінці в Instagram.

На відео Бекінсейл танцює біля свого вихованця на прізвисько Уіллов. І все б нічого, якби не реакція тварини. Користувачі звернули увагу на незадоволений вигляд кішки.

"Цей кіт думає про вбивство", "Хаха, він такий милий. Але дуже злий", "Віллоу виглядає так, ніби готовий до стрибка!"- написали шанувальники.

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Переклад: Катерина Лиманська