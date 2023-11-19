Хлопець відзначає свій день народження.

Українська поп-зірка Тіна Кароль привітала свого сина Веніаміна з днем народження. Сьогодні, 19 листопада, хлопчикові виповнилося 15 років. Він як дві краплі води схожий на свого покійного батька Євгена Огіра.

На своїй сторінці в Instagram Кароль написала, що її син - головна інвестиція. За її словами, вона вкладає в нього все, що має і все, що може.

"Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я – не виняток. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти - найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15", - написала Кароль.

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Також вона пожартувала про те, що не знає, як буде реагувати на дівчину Веніаміна, коли він приведе її знайомитися з нею.

"Як тебе кому-небудь віддати згодом. Ох, дівчата. Остерігайтеся свекрухи", - додала Кароль.

Особисте життя Тіни Кароль

Тіна Кароль була одружена зі своїм продюсером Євгеном Огіром. У шлюбі у них народився син Веніамін, який останні роки живе і вчиться в Лондоні. Після смерті Огіра від раку шлунка Тіна довго не могла оговтатися.

Про її особисте життя зараз напевно нічого невідомо. Подейкують, що у неї роман з танцюристом Дмитром Жуком, однак ні він, ні вона це не коментують.

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